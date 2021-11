Betere naleving werkt volgens OMT beter dan nieuwe regels

Het is volgens de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) vooral belangrijk dat de geldende coronamaatregelen beter worden opgevolgd. “Verbeterde naleving van de bestaande maatregelen” werkt beter in het verminderen van het aantal contacten – en daarmee besmettingen – dan nieuwe maatregelen. De experts schrijven dat in hun jongste advies aan het kabinet.

“Opvolging van de basisregels is dé wijze om te voorkomen dat striktere maatregelen bovenop de bestaande, tot aan zelfs een mogelijke lockdown nodig zullen zijn in de komende winterperiode”, schrijft het OMT. “In de huidige situatie van viruscirculatie geldt dit voor zowel de niet-gevaccineerde als de gevaccineerde personen.”

Voor de wat langere termijn (komende weken en maanden) kan “het aanzienlijk versnellen van de boostervaccinaties voor 60-plussers” vooral soelaas bieden. Ook moet het kabinet blijven proberen meer mensen een prik te laten halen. “Op de lange termijn biedt vooralsnog alleen een hoge immuniteit onder de bevolking bescherming tegen optreden van steeds weer nieuwe infectiegolven”, schrijft het OMT.

De deskundigen hebben zich ook gebogen over een plan van de horeca-sector om kroegen en restaurants ook na 20.00 uur open te laten, maar na dat tijdstip geen nieuwe bezoekers meer binnen te laten. “Omdat het risico op besmetting ook afhankelijk is van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiteit van het contact, zal door het voorstel het aantal besmettingen toenemen.”