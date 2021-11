Cyberdienst overheid wees dit jaar 300 bedrijven op dreiging

De cyberdienst van de overheid heeft in 2021 bijna 300 bedrijven direct benaderd met een waarschuwing over een ernstige digitale dreiging. Dat meldt de dienst, het Digital Trust Center (DTC) zelf. De honderden bedrijven werden gemaild of gebeld over de dreiging, “vaak veroorzaakt door het gebruik van een server of bedrijfssoftware waar een beveiligingslek geconstateerd was”, aldus de cyberdienst.

Via zo’n lek kunnen hackers toegang krijgen tot de bedrijfssystemen, wat “schadelijke gevolgen” kan hebben. Zo kunnen hackers gegevens of documenten ‘gijzelen’ door deze te versleutelen. Toegang tot deze bestanden wordt pas weer verleend als het bedrijf losgeld betaalt. Ook kunnen bedrijfsgegevens gestolen worden.

Sinds deze zomer belt of mailt het DTC “individuele bedrijven als er informatie is dat deze bedrijven groot gevaar lopen om gehackt te worden, of al gehackt zijn”. Bedrijven die worden benaderd, krijgen ook advies over hoe om te gaan met de dreiging.

De cyberdienst DTC ontvangt, onder meer via een netwerk van organisaties die zich bezighouden met digitale veiligheid, informatie over gaten in hun beveiliging of verdachte activiteiten op een server “die past bij misbruik”.