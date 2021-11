EMA buigt zich over boosterprik Janssen

Nederlanders kunnen over een tijdje misschien ook een boosterprik met het coronavaccin van Janssen krijgen. De Europese toezichthouder, het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), buigt zich over de extra dosis met het Nederlandse vaccin. Het bureau wil over een paar weken zijn oordeel klaar hebben.

Janssen heeft proeven gedaan met ruim 14.000 volwassen mensen. De ene helft kreeg een tweede dosis Janssen, de andere helft een zoutoplossing zonder effect, een placebo. Die kregen ze twee maanden na de eerste inenting met het Leidse vaccin. Het EMA gaat de resultaten beoordelen om te bekijken of de boosterprik veilig en werkzaam is.

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn al goedgekeurd voor boosterprikken. Onder meer in Nederland worden ze daarvoor gebruikt. De boosterprikken moeten de afweer tegen het coronavirus een oppepper geven.