Explosief gevonden in buurt van gemeentehuis Zevenaar

Het gemeentehuis van Zevenaar is maandagmiddag gesloten omdat er een explosief in de buurt is gevonden. Volgens de gemeente is het voorwerp aangetroffen bij graafwerkzaamheden voor de Turmac Cultuurfabriek, vlakbij het gemeentehuis en de bibliotheek. De cultuurlocatie is ontruimd, de andere gebouwen zijn gesloten.

Ook zijn meerdere straten afgesloten in de omgeving. De Kerkstraat is dichtgegaan vanaf de hoek Wittenburgstraat tot aan het Stationsplein.

Mensen die een afspraak hadden op het gemeentehuis worden gebeld om een nieuwe afspraak in te plannen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet ter plekke onderzoek naar het explosief.