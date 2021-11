Herindelingsverkiezingen in Noord-Holland en Noord-Brabant

Meer dan 250.000 stemgerechtigden uit een aantal gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant mogen vanaf maandag naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezingen. Die gemeenten worden per 1 januari 2022 opnieuw ingedeeld.

In Noord-Brabant ontstaan twee nieuwe gemeenten. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis worden gemeente Land van Cuijk en Uden en Landerd worden gemeente Maashorst. In Noord-Holland gaan Heerhugowaard en Langedijk de nieuwe gemeente Dijk en Waard vormen en Beemster voegt zich bij de gemeente Purmerend.

De meeste stembureaus gaan pas woensdag open, maar op een deel kan ook al op maandag en dinsdag gestemd worden. De stemlocaties openen om 07.30 uur en sluiten om 21.00 uur. Gemeenten verwachten woensdag rond middernacht de voorlopige verkiezingsuitslag te kunnen melden.

Op alle stembureaus geldt een mondkapjesplicht, maar het tonen van een coronatoegangsbewijs is niet nodig. Verder geldt het advies om 1,5 meter afstand te houden. Wie klachten heeft die passen bij het coronavirus, wordt gevraagd niet naar het stembureau te komen maar via een machtiging alsnog zijn of haar stem uit te brengen.