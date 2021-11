Ook volgens Kuipers is code zwart voorlopig niet aan de orde

De komende dagen of weken zal code zwart naar verwachting nog niet van kracht zijn in de ziekenhuizen, aldus voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers. De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) zei maandag juist dat code zwart niet ver weg meer is. Kuipers zei maandag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat er op dit moment “volstrekt geen sprake” van is.

Code zwart wil zeggen dat alle reguliere zorg in de ziekenhuizen is gestopt en dat er alleen nog acute zorg wordt verleend. Zorgverleners bepalen op basis van een proces dat triage heet welke patiënt ze wel en niet gaan behandelen. Die situatie wordt landelijk uitgeroepen door de minister van Volksgezondheid. Ook die zei maandag al dat we nog “heel ver vandaan” van code zwart zijn.

Ziekenhuizen nemen volgens Kuipers momenteel de protocollen door voor wat er in het geval van code zwart allemaal moet gebeuren. Dat geeft volgens hem wel de urgentie van de situatie aan.

Kuipers begrijpt evengoed dat zorgverleners zeggen dat de druk in de ziekenhuizen groot is en dat code zwart dichterbij komt. Hij vindt de situatie dan ook ernstig. Als de aantallen zo blijven stijgen als nu is het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen komend weekend of over een week even hoog als het hoogste punt van afgelopen winter.

Begin januari hielden 2890 coronapatiënten een ziekenhuisbed bezet. Volgens de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn dat er maandag 2430. Ongevaccineerde mensen of mensen die nog niet eerder een corona-infectie hebben doorgemaakt zijn momenteel goed voor ongeveer de helft van de ziekenhuisopnames, meldde Kuipers maandag.

De afgelopen twee dagen was het aantal nieuwe ziekenhuisopnames iets lager dan de dagen hiervoor. Dat wil volgens de LNAZ-voorzitter nog niet zeggen dat de daling is ingezet. Dat moet komende week blijken. De cijfers moeten dalen, anders zullen nieuwe maatregelen nodig zijn, aldus Kuipers.