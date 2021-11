Piets weerbericht: wederom kans op grondvorst

Vandaag een novemberdag met meest droog weer en geregeld zon. In het Waddengebied, het westelijke kustgebied en in het IJsselmeergebied kans op een buitje. Overdag 7 tot 10 graden. De wind is zwak of matig uit verschillende richtingen. Vanavond en vannacht vanuit het noorden veel bewolking met regen en lichte regen. Toch eerst landinwaarts kans op grondvorst!

Dinsdag veel bewolking en vooral in het noorden en oosten wat regen. Overdag 9 tot 11 graden. In Zuid Limburg 7 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de avond en nacht mistkansen. Woensdag bewolking met in het noorden wat regen. In de nacht uitgebreid mistkansen. Donderdag en vrijdag bewolking en wat regen. Deze dagen 6 of 7 graden. In de nachten boven nul.

Waarschuwing: de komende week in de avonden, nachten en vroege ochtenden en vooral landinwaarts soms plaatselijke gladheid!