Rijksrecherche onderzoekt lekken geheime stukken vanuit NCTV

Vanuit de Nationaal Coödinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn vertrouwelijke stukken gelekt en terechtgekomen “bij partijen die daartoe niet gerechtigd zijn”. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus, onder wie de NCTV valt, meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat hiernaar twee onderzoeken zijn ingesteld. In één zaak heeft het ministerie aangifte gedaan en de Rijksrecherche ingeschakeld.

Over de onderwerpen van de gelekte “departementaal gerubriceerde” documenten meldt hij niets, in het belang van het onderzoek. “Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie van hun hand niet door collega’s buiten hun medeweten om wordt verstrekt aan onbevoegde derden. Juist binnen een organisatie als de NCTV, waar vertrouwelijkheid van cruciaal belang is, is het lekken van gerubriceerde documenten zorgelijk”, schrijft hij.

Grapperhaus benadrukt dat voor medewerkers van zijn departement een geheimhoudingsplicht geldt. Mocht uit de onderzoeken blijken dat er sprake is van een actie van medewerkers die moeten worden gezien als klokkenluiders, die een maatschappelijk misstand aan de kaak zouden willen stellen, dan zal hiermee rekening worden gehouden. Hiervoor gelden wettelijke en Europese richtlijnen.