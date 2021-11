Veel overvliegende Amerikaanse helikopters boven Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland kunnen de komende dagen veel helikopters spotten. Zo’n veertig Amerikaanse helikopters, waaronder Chinooks, Black Hawks en Apaches, vliegen van maandag tot medio december van Vlissingen naar Duitsland. Zestig heli’s van dezelfde types leggen het traject in tegengestelde richting af, meldt het ministerie van Defensie.

Ook worden van en naar de haven van Vlissingen zo’n 2000 voertuigen en containers door Nederland vervoerd. Daarom is een deel van de haven aangemerkt als een tijdelijk militair object dat wordt bewaakt door bewapende militairen van de Nederlandse landmacht. Het transport van het Amerikaans personeel gebeurt door de vervoersorganisatie van Defensie.

De verplaatsing van de eenheden heeft te maken met een wissel van een Amerikaanse helikopterbrigade bij de oosterburen. Sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 is de Amerikaanse aanwezigheid in Europa versterkt.

De Amerikaanse helikopters die op weg zijn naar Duitsland maken een tussenstop op vliegbasis Woensdrecht. De heli’s van de vertrekkende eenheid kunnen bijtanken op de vliegbasis Gilze-Rijen. Op deze bases kunnen ook eventuele reparaties worden uitgevoerd.