Voorzitter politiebond: voor aanpak geweld is er geen ‘quick fix’

Iedere demonstratie kan uitmonden in een orgie van geweld. De politie kan zich daar onmogelijk op voorbereiden, zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP. “Tel maar eens op hoeveel demonstraties wij hier hebben. Het beeld moet maar eens helder worden: wij hebben gewoon de mensen niet.”

Extreme geweldsuitbarstingen als die in Rotterdam afgelopen vrijdag zijn niet te voorzien, zegt Van de Kamp. De basis voor de politie-inzet is de voorhanden zijnde informatie en wat er aan manschappen achter de hand wordt gehouden. “Deze demonstratie richtte zich op de 2G-aanpak, is besproken in de driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie en is goedgekeurd. En vervolgens komen daar mensen op af die er alleen maar op uit zijn om rotzooi te trappen en lopen er mensen mee. Iedereen denkt maar dat dit te voorkomen is met voorbereiding, maar dat is helemaal niet zo.”

De mobilisatie van dergelijke relgroepen gaat volgens Van de Kamp razendsnel. “Via social media, appgroepen, dat soort dingen. Wij hebben lang niet de vinger achter al deze groepen.” De communicatie voltrekt zich vaak op afgeschermde platforms. Van de Kamp: “Daar hebben wij geen toegang toe, je kunt ze niet kraken, privacy speelt een rol, enzovoort. Die groepen roepen elkaar op en bewegen met voertuigen door het hele land, met een enorme snelheid. Welke antwoorden moet wij daarop hebben?”

Dat er antwoorden moeten komen, staat voor Van de Kamp vast. “Zoals je voor ieder nieuw probleem een oplossing moet vinden. Maar de gedachte dat we dit met een ‘quick fix’ kunnen aanpakken: vergeet het gerust.” De ACP-voorman ergert zich eraan dat de politie al jaren waarschuwt voor “onvrede in de onderstroom en de groeiende frustratie in de samenleving”, maar dat er “gewoon niet wordt geluisterd”.

De politie heeft het in Rotterdam en een dag later in Den Haag zwaar te verduren gehad. “We hebben een aantal lichtgewonde collega’s, in Den Haag en Rotterdam. De impact is heel groot, door de enorme geweldsexplosie. Er is veel aandacht voor die collega’s, om te zorgen dat ze het niet onder de huid gaat zitten. De begeleiding is goed geregeld op dit moment en we zullen er de komende tijd zeker aandacht voor houden.”