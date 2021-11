Bijna 154.000 positieve coronatests, ook meer opnames en doden

Het coronavirus blijft zich razendsnel verspreiden. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve tests geregistreerd. Dat is een flinke aanscherping van het record van de week ervoor, toen er ruim 110.000 besmettingen aan het licht waren gekomen.

Nog een week eerder waren er bijna 77.000 nieuwe gevallen, dus het cijfer is in twee weken tijd verdubbeld. “De stijging houdt aan op alle fronten”, concludeert het RIVM.

Het aantal positieve tests ligt ruim 39 procent hoger dan vorige week. Het is de zevende achtereenvolgende week dat het aantal nieuwe gevallen met ongeveer 40 procent toeneemt. Sinds begin oktober is het aantal positieve tests vertienvoudigd.

Bij 1833 mensen waren de klachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het hoogste aantal sinds eind april. Vorige week meldde het RIVM 1390 opnames, de week ervoor 1137. Bij 289 van de 1833 opgenomen mensen was de gezondheidstoestand zo ernstig dat ze op een intensive care kwamen te liggen. Dat is het hoogste aantal sinds begin mei.

Het RIVM registreerde 265 sterfgevallen en ook dat is een flinke toename. Vorige week meldde het RIVM het overlijden van 173 coronapatiƫnten, de week ervoor van 172 mensen. Het zijn vooral 80-plussers die aan de gevolgen van de besmetting sterven.

Het reproductiegetal zakte iets, van 1,26 vrijdag naar 1,21. Het is een minimaal verschil, het betekent dat het virus zich nog altijd in hetzelfde tempo blijft verspreiden en dat het aantal positieve tests dus in hetzelfde tempo blijft toenemen.