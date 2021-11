Eerste twee coronapatiënten naar Duitsland

De eerste twee coronapatiënten worden dinsdag naar Duitsland verplaatst. Dinsdagmorgen vertrok een speciale ambulance vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam naar Bochum in Duitsland. Later op de dag wordt er nog één andere coronapatiënt naar Duitsland gebracht, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten.

De eerste patiënt lag hoogstwaarschijnlijk op de intensive care en is rond 10.45 uur vertrokken, aldus een woordvoerster van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. De tweede patiënt komt uit het Ikazia Ziekenhuis, ook in Rotterdam, zo laat het LNAZ weten. Deze persoon wordt in de loop van de middag opgehaald door dezelfde speciale ambulance, die dan terugkeert uit Duitsland. De patiënt gaat naar een ziekenhuis in de plaats Herten.

In totaal is plek voor twintig coronapatiënten bij de oosterburen. Het gaat om zowel bedden op intensive cares als op verpleegafdelingen. Alle patiënten komen terecht in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.

Het verplaatsen van coronapatiënten is “heel arbeidsintensief”, aldus een woordvoerster van het LNAZ. In de zogenoemde ‘mobiele intensive care unit’ waar de patiënten mee worden verplaatst gaan een ic-arts en een ic-verpleegkundige mee.

Duitsland neemt coronapatiënten van Nederland over omdat de druk op de ziekenhuiszorg in ons land momenteel erg hoog is. De toestroom van coronapatiënten is de afgelopen weken flink gestegen. Vrijwel overal moeten ziekenhuizen zorg uitstellen die eigenlijk kritiek is, zoals het verwijderen van tumoren. Ook neemt het aantal vrije bedden op de ic’s verder af.

Als de ziekenhuizen het aantal patiënten niet meer aankunnen, kan ‘code zwart’ worden uitgeroepen. Dan wordt er enkel nog acute zorg verleend. Zorgverleners bepalen op basis van een proces dat triage heet welke patiënt ze wel en niet gaan behandelen. Volgens coronaminister Hugo de Jonge zijn we nog ver verwijderd van die situatie, maar de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland waarschuwde maandag juist dat code zwart niet lang meer op zich laat wachten.