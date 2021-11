Erasmusbrug kleurt rood en blauw voor hulpverleners bij rellen

De Erasmusbrug en de Hofpleinfontein in Rotterdam kleuren dinsdagavond rood en blauw. De verlichting is een eerbetoon aan de hulpverleners die afgelopen vrijdagavond in de stad optraden tijdens de rellen, zo meldt wethouder Vincent Karremans (handhaving) op Twitter.

“Als dank en waardering voor onze (hulp)diensten die afgelopen vrijdag te maken kregen met (de gevolgen) van extreem geweld, heb ik besloten vanavond de #Erasmusbrug en#Hofpleinfontein rood/blauw te kleuren”, aldus Karremans. “Heel veel dank, helden! R’dam staat vierkant achter jullie.”

Bij een demonstratie tegen aangekondigde coronamaatregelen braken vrijdagavond ongeregeldheden uit in Rotterdam. Daarbij werden onder meer zwaar vuurwerk en stenen gegooid naar hulpverleners. Een brandweerteam dat uitrukte om een brandende politieauto te blussen werd belaagd en moest vluchten. De politie schoot gericht op enkele relschoppers toen de demonstratie uit de hand liep. Mogelijk vier mensen zijn geraakt door kogels, de Rijksrecherche onderzoekt of het gaat om politiekogels. Er vielen meerdere gewonden, waaronder agenten.