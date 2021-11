Geen nieuwe legionellabesmettingen in Schijndel

In Schijndel zijn geen nieuwe besmettingen gevonden met legionella buiten de vijftien die vorige week werden gemeld. Toen werd ook bekend dat een patiënt aan legionella is overleden. Nieuwe sterfgevallen zijn er niet bij gekomen. Dat laat de GGD Hart voor Brabant dinsdagmiddag weten.

Een bron voor de besmettingen is nog steeds niet gevonden. Monsters van mogelijke besmettingshaarden zijn op kweek gezet. Deze testen leveren pas volgende week resultaat op. Zolang moet nog gewacht worden voor duidelijk is waardoor de besmettingen zijn of worden veroorzaakt. Voor hetzelfde geld wordt er helemaal geen bron gevonden, aldus de GGD.

“De legionellabacterie kan in water zitten. Er is géén risico op besmetting door het drinken van water. Iemand wordt alleen besmet door het inademen van nevel met deze bacteriën”aldus de GGD. “Na 2 tot 14 dagen wordt iemand ziek (meestal 5 tot 6 dagen). Als de bron is uitgeschakeld, kunnen er dus nog steeds mensen ziek worden die eerder zijn besmet. Legionella is niet van mens op mens overdraagbaar.”