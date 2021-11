Jorts Column: wat is de perfecte bijbaan voor jongeren?

Vakkenvullen, eten bezorgen of folders rondbrengen. Veel jongeren hebben dergelijke bijbaantjes gehad. Afgelopen week kreeg ik de vraag of ik voor iemand een interessante en intellectueel uitdagende bijbaan kon vinden. “Het uurloon maakt in principe niet uit, als hij maar interessante vaardigheden opdoet en écht iets leert”. Deze vraag heeft mij aan het denken gezet. Welke flexibele bijbaantjes zijn nu interessant voor jongeren?

Waarom niet vakkenvullen, eten bezorgen, of folders rondbrengen?

Het is belangrijk om ons eerst af te vragen waarom jongeren überhaupt een bijbaantje zoeken. Willen jongeren simpelweg geld verdienen of willen ze zich ook graag ontwikkelen, vaardigheden opdoen en een netwerk opbouwen binnen het bedrijfsleven. Voor velen zal het eerste het geval zijn. Naast school, sport en chillen met vrienden blijft er weinig tijd over om écht een gave bijbaan te vinden en is het vrij gemakkelijk om wat bij te verdienen bij de supermarkt of bij bezorgservices. Dit werk kan ook super waardevol zijn. In de supermarkt kun je je communicatieve vaardigheden ontwikkelen, leren rapport op te bouwen met verschillende mensen en jezelf verbeteren in het achterhalen van de klantvraag om deze zo snel mogelijk op te lossen. Bij het bezorgen van eten of folders heb je nauwelijks contact met mensen en ontwikkel je deze vaardigheden niet. Wel helpt dit het besef te vergroten bij jongeren dat je moet werken voor je geld. Echter, het werk bij zowel de supermarkten als de bezorgservices wordt al gauw eentonig en repeterend. Biedt dit wel voldoende uitdaging voor de sponsachtige hersenen van jongeren? Of is het werk eerder hersendodend?

Vrijwilligerswerk, meelopen, netwerken en ondernemen

Als je de leercurve van jongeren centraal stelt, zou het mijns inziens interessant zijn om de supermarkten en bezorgservices na een aantal maanden links te laten liggen. Kies in plaats daarvan voor vrijwilligerswerk, waar je onder andere leert wat het betekent om je voor anderen in te zetten en je een goed empathisch vermogen ontwikkelt. Je kunt ook een eigen onderneming opbouwen, waardoor je vaardigheden als zelfstandig en gedisciplineerd werken ontwikkelt, je creatief en outside-the-box leert denken en je jezelf vragen gaat stellen als: waar ben ik goed in? Hoe presenteer ik mijzelf? Wie ben ik? Als ondernemer kom je veel over je persoonlijke eigenschappen te weten. Het is ook een goed idee om op pad te gaan, te netwerken met mensen buiten je vrienden- en kennissenkring. Ontmoet nieuwe mensen, luister naar iedereens verhalen, bekijk andermans perspectieven en leer van elkaar. Bovendien kan het interessant zijn om bij verschillende bedrijven een kijkje in de keuken te nemen door mee te lopen met een medewerker, stage te lopen of administratieve functies te vervullen en vervolgens veel te leren van collega’s. Heb jij andere ideeën over welke bijbaantjes interessant zijn voor jongeren en welke bijdragen aan hun ontwikkeling? Laat het weten in de reacties.

Jort Verhage is de hofnar van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Hij treedt op als spreker en dagvoorzitter, spreekt de onverbloemde waarheid en geeft gevraagd en ongevraagd advies.