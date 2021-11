Louis Andriessen, Afrojack en Tiësto maken kans op Grammy Award

Meerdere Nederlanders maken dit jaar kans op een Grammy Award. De eerder dit jaar overleden componist Louis Andriessen is genomineerd, net als de dj’s Afrojack en Tiësto. Andriessen is genomineerd in de categorie Best Contemporary Classical Composition, met het album Andriessen: The Only One dat The Los Angeles Philharmonic van zijn werk maakte. Afrojack en Tiësto maken met hun Franse collega David Guetta kans op een beeldje in de categorie Best Dance Electronic Recording.

De nominaties zijn dinsdag bekendgemaakt in Los Angeles. Andriessen gold als een van de belangrijkste naoorlogse componisten van Europa. Zijn werk vond erkenning in binnen- en buitenland. In de jaren tachtig ging hij zich toeleggen op toneelmuziek, filmmuziek en muziektheater. Hij overleed op 1 juli op 82-jarige leeftijd.

Dj’s Tiësto en Afrojack hebben al een Grammy op zak. Tiësto won de prijs in 2015 voor zijn remix van het nummer All Of Me van John Legend. In 2011 wist Afrojack een felbegeerd beeldje mee te nemen voor zijn remix van Madonna’s nummer Revolver.

De belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen worden eind januari uitgereikt.