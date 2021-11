Minder nieuwe prikken tegen coronavirus gezet

Iets meer dan 100.000 mensen hebben zich vorige week laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is het laagste aantal in ongeveer een maand tijd. In de beide weken ervoor kregen telkens ongeveer 125.000 mensen een prik.

Zo’n 49.000 mensen kregen vorige week een eerste prik, tegen ruim 67.000 de week ervoor en ruim 71.000 nog een week eerder. Het aantal tweede prikken steeg wel iets, van 40.000 twee weken geleden naar bijna 45.000 nu. Verder kregen ruim 13.000 mensen met afweerproblemen een aanvullende dosis. Dat is vergelijkbaar met de weken ervoor.

De wekelijkse vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) melden niet hoeveel mensen een boosterprik hebben gekregen. Sinds vorige week kunnen ouderen en zorgmedewerkers zo’n extra inenting krijgen, om hun afweer tegen het coronavirus te versterken. Zij waren begin dit jaar als eersten aan de beurt in de vaccinatiecampagne.