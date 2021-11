Nieuw op de Nederlandse markt: écht verse, gezonde maaltijden thuisbezorgd bij hondenbaasjes

Hondenbaasjes willen één ding: het beste voor hun trouwe viervoeter. Toch voeren ze hun hond onbewust nog ongezonde voeding uit zak of blik. Dit kan niet alleen een hond met overgewicht opleveren (bijna 50%*), maar ook een slechte en jeukende vacht, ziektes en allergieën. Om nog maar niet te spreken over de stinkende scheten. Zorgen voor een gezonde en gelukkige hond wordt hen met de komst van Butternut Box een stuk gemakkelijker gemaakt. Vanaf nu kunnen zij écht vers en gezonde voeding die met zorg is bereid – met ingrediënten van menswaardige kwaliteit -, afgestemd op de eigenschappen van hun specifieke hond bij hen thuis laten bezorgen. Hiermee heeft het bedrijf een primeur op de Nederlandse markt te pakken.

One size fits all?

Slechts 4% vlees, aangevuld met restvlees en groente dat niet meer aan mensen kan worden voorgeschoteld, ‘lekker’ gemaakt met toegevoegde vetten en afgevuld met goedkope granen. Om nog maar niet te spreken over de conserveermiddelen en ‘one-size-fits-all’ portieverpakkingen. Dat is wat de meeste hondenbaasjes hun hond dagelijks voorschotelen. En dus: honden met een tal van gezondheidsproblemen en overgewicht. Dit laatste is zelfs bij bijna 50% van de Nederlandse honden het geval*. Gelukkig zullen zij daar niet van worden en hun ook baasjes niet. Butternut Box komt naar Nederland om dit te veranderen met écht verse voeding met niets anders dan echt vlees (60%), groente en linzen (40%), vitamines en mineralen aangepast op de kenmerken en leefstijl van de hond. En de toevoegingen? Alleen wat kruiden voor de smaak. Geen wonder dat het team van Butternut Box de maaltijden zélf test voordat ze op het menu komen te staan. Daar moet je bij reguliere hondenbrokken toch niet aan denken.

Easy does it

Of een hond nou wat kilootjes kwijt moet, in de groei is, een kieskeurige eter is, of als het baasje hem of haar gewoon gezond wil houden. Butternut Box maakt het gemakkelijk met maaltijden op maat die worden thuisbezorgd. Baasjes starten met het beantwoorden van vragen over de specifieke eigenschappen, leefstijl en voorkeuren van hun hond, waarna de mogelijkheden aan te bestellen maaltijden en de aanbevolen portiegrootte verschijnen. Aspecten die op ieder moment kunnen worden gewijzigd wanneer hun hond fysiek of in voorkeur verandert. Zij kiezen en de chefs gaan aan de slag: zij bereiden de maaltijden met de grootste zorg, garen ze langzaam om slechte bacteriën te doden, terwijl de voedingsstoffen behouden blijven en vriezen ze vervolgens zo snel mogelijk in om de maaltijden vers te houden. Precies zoals je dat thuis ook zou doen. Het enige dat de baasjes hoeven te doen is de deur te openen voor de bezorger en niet vergeten om de voeding op tijd uit de vriezer te halen. Verblaffend makkelijk dus. Een extra voordeel van deze gepersonaliseerde aanpak? Perfecte porties voor iedere hond, betekent geen voedselverspilling.

Butternut Box voedt in de UK al 10,000’en honden per dag. Tijd om hetzelfde voor de Nederlandse honden te doen.