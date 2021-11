Nog nooit zo veel positieve testen bij GGD

Bijna een kwart van alle mensen die naar een teststraat van de GGD gaan, heeft het coronavirus onder de leden. De regionale gezondheidsdiensten voerden vorige week een recordaantal van ruim 629.000 testen uit en dat bracht bijna 140.000 besmettingen aan het licht. Het betekent dat 22,2 procent van alle testen positief is. Ook dat is een record.

Het oude record van het percentage positieve tests heeft slechts één week standgehouden. Vorige week was 19,6 procent van alle bij de GGD geteste mensen besmet. In oktober vorig jaar, bij de eerste piek van de tweede golf, was zo’n 18 procent van alle testen bij de GGD positief. Bij de vierde golf in juli bleek het bij ongeveer 16 procent van alle uitgevoerde tests om een besmetting te gaan.

Minder mensen lieten zich testen om naar bijvoorbeeld een restaurant, café of museum te kunnen gaan. De commerciële bureaus voerden vorige week ruim 490.000 toegangstesten uit, tegen bijna 590.000 een week eerder. Ook al waren er minder tests, die leverden wel meer besmettingen op. Bijna 7100 mensen die een toegangstest lieten doen, waren positief, tegen ruim 6100 een week eerder. Nog nooit vielen zo veel toegangstesten positief uit.

Het coronavirus geldt als onder controle wanneer bij voldoende tests minder dan 5 procent van alle geteste mensen positief is. De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de WHO, raadt aan om maatregelen pas te versoepelen wanneer minstens twee weken achter elkaar minder dan 5 procent van alle tests positief is. Daar was in juni heel even sprake van, vlak voor de versoepelingen die tot de vierde golf leidden. Ook in september vorig jaar, vlak voor de tweede golf, was de epidemie even onder controle.