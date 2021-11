Piets weerbericht voor de komende dagen

Eerst kans op wat regen, maar vanmorgen vanuit het noorden ook opklaringen en meer droog. Toch neemt de bewolking vanuit het noorden ook weer toe en blijft de kans op een bui of een buitje in met name het noorden en westen. Vanmiddag overal vaak of meest droog weer. Overdag temperaturen tussen 9 en 11 graden. In het zuiden van Limburg 7 graden. De wind is zwak of matig, meest noordwestelijk.

Vanavond en vannacht landinwaarts uitgebreid mist en dichte mist. In het noorden en westen kans op een buitje vanaf zee. Vannacht landinwaarts 3 tot 5 gaden. Kust en Wadden 6 tot 8 graden.

Woensdag eerst landinwaarts kans op mist en dichte mist. Verder veel bewolking met in het noorden wat regen. Overdag 6 graden in het zuiden van Limburg tot 10 graden in het Waddengebied. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond en nacht in het noordelijke deel van ons land wat regen en elders mistkansen met wat vorst aan de grond.