Politiebond: voor handhaven 1,5 meterregel meer mensen nodig

De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hebben op korte termijn meer mensen nodig om te kunnen controleren of mensen zich houden aan de 1,5 meterregel. Dat zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP, in reactie op het bericht dat het vanaf woensdag 24 november weer verplicht is om 1,5 meter afstand te houden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid meldde dat de politie en boa’s vanaf 24 november weer kunnen handhaven op de 1,5 meterregel. Volgens Van de Kamp is het gezien de onderbezetting bij de politie niet “realistisch” om te verwachten dat het verplicht houden van afstand goed kan worden gecontroleerd.

De verplichting geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plekken waar het coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, is afstand houden niet verplicht. Er zijn ook plekken waar het niet goed mogelijk is om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Daar kunnen andere maatregelen gelden, zoals een mondkapjesplicht.