PostNL: bijna alle boosteruitnodigingen ouderen bezorgd

Zo goed als alle ouderen geboren in 1936 of eerder hebben de uitnodigingsbrief voor het zetten van hun boostervaccin binnen. Volgens PostNL kreeg “het gros” de brief vanuit het RIVM zaterdag al op de mat en is er dinsdag “nog een aantal” bezorgd. Dat is een vertraging van maximaal twee dagen, veroorzaakt door een storing bij het postbedrijf.

Sorteermachines van PostNL kampten eind vorige week met een storing. Daardoor liep de post voor verschillende regio’s, met ook uitnodigingen voor de boosterprik, vertraging op. GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van GGD’en, vroeg zondag iedereen geboren in 1936 of eerder alvast een vaccinatieafspraak te maken, nog in afwachting van de papieren uitnodiging. GGD GHOR kan nog niet zeggen hoeveel afspraken inmiddels zijn gemaakt.

De boostervaccinatie zou eigenlijk pas op 6 december starten. Vanwege het snel stijgende aantal positieve tests werd dit vervroegd naar 18 november. Toen kreeg een 90-jarige vrouw in Den Haag het eerste boostervaccin voor ouderen.