Toeslagenouders met lage inkomens werden eerder gecontroleerd

Mensen die kinderopvangtoeslag ontvingen kwamen eerder in het vizier van de Belastingdienst voor extra fraudecontrole als ze een laag inkomen hadden. Dat bevestigt de afdeling Toeslagen in antwoord op vragen van RTL Nieuws en Trouw.

Het gaat om het zogeheten risicoclassificatiemodel van de Belastingdienst. Dat was een soort zelflerend algoritme dat indicatoren verzamelde die wijzen op een grotere kans op fraude of fouten bij Toeslagen. De indicator ‘laag inkomen’ werd “in ieder geval vanaf maart 2016 diverse keren met variabele grenswaarden in het model van Toeslagen gebruikt”, schrijft het ministerie van Financiën in antwoorden op vragen. Een hoger inkomen werkte juist risicoverlagend.

Het model is sinds juli vorig jaar niet meer in gebruik. Tweede Kamerleden stellen al maanden vragen over de indicatoren die het risicoclassificatiemodel gebruikt.

Een woordvoerder zegt dat de hoogte van het inkomen “één van de factoren was die kón leiden” tot extra controle. Omdat de hoogte van het inkomen van beperkte invloed is op de kinderopvangtoeslag geldt dat ook voor de manier waarop het gewogen werd in het model, aldus de woordvoerder.