Voorzitter wil woord tribunaal niet meer horen in Eerste Kamer

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft dinsdag het woord tribunaal in de ban gedaan. “Ik wil die associatie met de Tweede Wereldoorlog in dit huis niet horen”, zei voorzitter Jan Anthonie Bruijn toen senator Henk Otten de term bezigde.

Er moet om het woord heen worden gepraat, verklaarde de voorzitter. PVV’er Alexander van Hattem maakte bezwaar tegen het feit dat er een taboe wordt gelegd op het woord tribunaal “vanwege een verkeerde uitleg”.

Volgens Bruijn is het woord “een metaforische associatie met de Tweede Wereldoorlog”. “Dat treft mensen in het land zwaar. Dat is de bijl aan de wortel van de parlementaire democratie. Dat gaan we hier niet doen”.

Vorige week ontstond commotie in de Tweede Kamer toen Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma zei “uw tijd komt nog wel. Want er komen tribunalen”. Sjoerdsma voelde zich bedreigd door die opmerking.

Voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer gaat de komende weken in gesprek met de fractievoorzitters over haar zorgen over de verruwing van het debat. “Dat gaat mijns inziens niet alleen over omgangsvormen, maar ook over de vraag wanneer dit uitmondt in intimidatie”, schrijft ze aan de fractievoorzitters.