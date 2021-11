Aanmeldcentrum Ter Apel weer overvol, extra opvangplaatsen nodig

De centrale opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel is weer overvol. Voor enkele honderden mensen is geen plaats meer, zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het COA is met man en macht aan het werk om voor iedereen ergens een zo goed mogelijke slaapplaats onder deze omstandigheden te vinden, zegt een woordvoerster.

“We hebben deze piek begin november al voorzien en daarvoor gewaarschuwd. We hoopten nu voldoende ruimte te hebben, maar dat is niet gelukt. Dat komt niet alleen doordat zich veel asielzoekers melden, maar ook omdat tijdelijke locaties her en der alweer sluiten. Voor mensen die daar verblijven moeten we ook andere opvang zoeken”, aldus de woordvoerster.

Deventer bijvoorbeeld opent in januari een tijdelijke opvang in een leegstaand schoolgebouw met plaats voor honderd mensen. Maar dat pand moet over een halfjaar weer leeg zijn. Ook andere gemeenten hebben recent plaats gemaakt, maar meestal tijdelijk. De opvang voor Afghaanse evacués op legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp op de Veluwe is al tweemaal verlengd, maar gaat nu voor zover bekend volgende week echt dicht. De ruim zevenhonderd bewoners moeten verhuizen.

“We hebben dringend behoefte aan veel meer opvangplekken op een veel structurelere basis. We weten namelijk uit ervaring dat pieken in de instroom zich regelmatig zullen blijven voordoen”, zegt het COA.

VluchtelingenWerk Nederland vindt dat “de manier waarop vluchtelingen en asielzoekers bij aankomst in Nederland worden opgevangen, opnieuw diep door de bodem heen zakt.” Volgens de organisatie verdient elke vluchteling op zijn minst een bed, een goede maaltijd en rust en privacy om bij te komen van heftige gebeurtenissen. Onder de huidige asielzoekers zijn veel Syriërs, Jemenieten en Turken, die heel veel achter de rug hebben, zegt VluchtenlingenWerk. De organisatie roept gemeenten en bestuurders op om voor opvanglocaties te zorgen. “Nederland kan beter dan dit”, aldus VluchtelingenWerk.