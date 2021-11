Advocaat Jos B. pleit voor hof voor nieuw onderzoek

Advocaat Gerald Roethof van verdachte Jos B. wil nieuw onderzoek naar scenario’s die hebben geleid tot de dood van Nicky Verstappen in 1998. Hij pleitte daarvoor tijdens de laatste zittingsdag in het hoger beroep voor het gerechtshof in Den Bosch. De 59-jarige B. staat daar terecht op verdenking van het doden, misbruiken en ontvoeren van het 11-jarige jongetje.

Eerder woensdag merkte DNA-deskundige Ate Kloosterman op verbaasd te zijn dat er in de zaak rond Jos B. geen activiteitenonderzoek is gedaan. Kloosterman doelde erop dat het Openbaar Ministerie geen onderzoek heeft gedaan naar hoe DNA van Jos B. in de onderbroek van Nicky terecht is gekomen.

Kloosterman was opgeroepen door Roethof, maar kon de raadsman niet aan ontlastend materiaal helpen. Roethof had een lijstje van 33 vragen opgesteld voor Kloosterman. De advocaat probeerde te reconstrueren dat DNA van zijn cliënt op de onderbroek van Nicky niet bewijst dat B. met zijn hand in de onderbroek heeft gezeten en hem seksueel misbruikt heeft.

Maar Kloosterman hield die boot af. Hij achtte de kans ‘”heel klein” dat DNA tijdens het forensisch onderzoek door verspreiding of contaminatie in de onderbroek terecht was gekomen. Voor Roethof staat dat “heel klein” echter gelijk aan “dus mogelijk”. Dat moet nader onderzocht worden, hield de advocaat het hof voor.

“Er zijn teveel onduidelijkheden”, betoogde Roethof. “100 procent zekerheid is nodig. Hoeveel onzekerheid wil u hebben? Met deze onzekerheden, kan je daarmee een bewezenverklaring rechtvaardigen? Kunt u niet! Dat zou niet moeten kunnen in de rechtstaat Nederland.”

In zijn laatste woord bezwoer een emotionele Jos B. dat hij niks misdaan heeft. Hij ontkent iets met de dood van Nicky te maken te hebben. Hij heeft toegegeven dat hij de jongen had gevonden, maar die was toen volgens B. al overleden. Uit angst – B. heeft een zedenverleden – had hij naar eigen zeggen de vondst nooit durven melden.

Het Openbaar Ministerie heeft vorige week maandag twintig jaar cel geëist tegen B. De rechtbank in Maastricht veroordeelde B. vorig jaar tot een celstraf van 12,5 jaar.

Het hof doet op 28 januari uitspraak.