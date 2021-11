Dubbeldekkers weer terug op de rails

De 49 dubbeldekkers van het type DDZ die de NS eind vorig jaar uit de dienstregeling haalde, komen vanaf 6 december weer op de rails, meldde het spoorwegbedrijf woensdag.

Na meldingen van machinisten over trillingen bij een bepaalde snelheid haalde de NS vorig jaar december deze DDZ-treinstellen van het spoor. Het bleek dat de trillingen bij snelheden van 140 km per uur werden veroorzaakt door slijtage aan de wielen. Het is gebruikelijk dat de vorm van een treinwiel door het rijden licht verandert, maar de wielen van de dubbeldekkers sleten te snel en te onregelmatig, aldus de NS.

De DDZ-treinstellen hebben inmiddels een ander remsysteem gekregen waardoor de wielen minder snel en minder onregelmatig slijten. Ook worden deze treinen vaker onderhouden.

Afgelopen zomer is het nieuwe remsysteem getest met een speciale testtrein. Onder meer was voor deze testtrein een stuk spoor voorzien van zeepsop om te zien hoe goed het aangepaste remsysteem zijn werk doet.