Ervaren medewerkers GGD moeten weg na drie tijdelijke contracten

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland heeft opnieuw aan de bel getrokken bij het ministerie van Volksgezondheid over medewerkers met tijdelijke contracten, die na drie verlengingen moeten worden ontslagen. De GGD noemt het “jammer als dit de reden is om medewerkers met ruime ervaring en kennis te moeten laten gaan”.

Medewerkers met een tijdelijk contract moeten na drie keer verlenging van dat contract vast in dienst worden genomen, of worden ontslagen. Zo ook bij de GGD. Een woordvoerster zegt dat de medewerkers alleen “met garanties voor langdurige Covidfinanciering” kunnen blijven. Anders is het lastig om mensen vast aan te nemen, omdat niet zeker is of daar ook geld voor beschikbaar blijft.

“Deze situatie hebben wij in de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren bij verschillende ministeries onder de aandacht gebracht, helaas zonder resultaat”, aldus de woordvoerster. Volgens haar wordt er overlegd over een oplossing.