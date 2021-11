Grote drukte bij telefoonlijn voor twijfelaars coronaprik

Meer dan vijfhonderd mensen hebben woensdag de Vaccinatie Twijfel Telefoon gebeld. Die speciale telefoonlijn voor mensen met twijfels over het nemen van een coronavaccinatie was voor het eerst geopend, van 08.30 tot 13.30 uur.

“De telefoon stond de hele ochtend roodgloeiend”, vertelt initiatiefnemer Robin Peeters, internist in het Erasmus MC in Rotterdam. Sommige mensen hebben lang in de wachtrij gestaan. “Mensen bleken ook bereid om lang te wachten voor ze aan de beurt waren.” De wachtrij is na 13.30 uur nog afgewerkt.

Het type vragen dat werd gesteld was volgens Peeters precies wat hij had verwacht. De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die om medische redenen twijfelen over het nemen van een coronavaccin. “Er belden mensen met nierziekten, bepaalde allergieën, reuma en ook veel zwangeren en mensen die vragen hadden over vruchtbaarheid.” Volgens Peeters lijkt het op tv en sociale media vaak alsof er alleen voor- en tegenstanders van de coronavaccins zijn. “Maar er zijn ook zwijgende twijfelaars, die vooral inhoudelijke vragen hebben over de vaccins.”

Een deel van de mensen besloot na het gesprek om alsnog een vaccinatie te nemen, een ander deel bedankte voor de informatie en zei er nog even over na te moeten denken. Peeters benadrukt dat de telefoonlijn niet bedoeld is om mensen over te halen om zich in te laten enten tegen corona, maar om ze te helpen bij het maken van de keuze. “Wel is vaccinatie in vrijwel alle gevallen gewoon veilig en in die zin de beste keuze”, aldus de internist.

Er belden ook mensen die niet met een persoonlijke vraag zaten, maar graag in discussie wilden over de waarde van bepaalde wetenschappelijke studies naar coronavaccins. Die telefoongesprekken werden kort gehouden, zegt Peeters. “Daar is dit niet voor bedoeld.”

Woensdag waren er drie medisch studenten en één medisch specialist die vragen konden beantwoorden. Voor komende vrijdag, als de telefoonlijn weer geopend is, wil Peeters opschalen. “We willen in ieder geval verdubbelen, maar we moeten wel even kijken wat er gaat lukken.” Door het tekort aan zorgpersoneel is het lastig mensen vrij te maken voor de hulplijn.