Klimaatgezant: wetenschap heeft gewonnen in Glasgow

Klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme vindt dat “de wetenschap heeft gewonnen” op de klimaattop in Glasgow. “Niemand trekt de klimaatwetenschap nog in twijfel”, zei hij tijdens een bijeenkomst over het vergroenen van exportsteun. Hij wees er bijvoorbeeld op dat alle landen nu hebben erkend dat het belangrijk is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad en niet te laten stijgen tot 2 graden. Volgens de diplomaat heerste op de COP26 “het gevoel van urgentie”, al was het ambitieniveau wat hem betreft nog niet hoog genoeg.

De klimaatgezant van de Nederlandse overheid hoopt dat landen hun ambities zullen aanscherpen in aanloop naar de volgende klimaattop, volgend jaar in Egypte. In Glasgow spraken alle 197 landen af dat de ambities voor eind 2022 dusdanig aangescherpt moeten worden, dat een maximale opwarming van 1,5 graad in zicht blijft. Daarnaast zal het in Sharm-el-Sheik veel gaan over adaptatie, aanpassing aan een warmer klimaat, verwacht De Bourbon de Parme. Hij vindt dat Nederland “hierin veel te bieden heeft”.

De klimaatgezant was woensdag een van de sprekers op een onlinetop van landen die zich hebben voorgenomen hun exportsteun snel te vergroenen. Over dat onderwerp was veel te doen tijdens de top in Glasgow. Nederland ontbrak in eerste instantie op een lijst van landen die afspraken eind volgend jaar te stoppen met het verlenen van exportsteun voor fossiele brandstofprojecten in andere landen, maar tekende onder grote druk alsnog. Inmiddels hebben 39 landen zich aangesloten, waaronder ook Belgiƫ, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

Dat Duitsland zich later ook aansloot, kwam volgens de klimaatgezant vooral door de “interne dynamiek” in het land. Nadat Nederland had getekend, had hij wel een verzoek aan de Duitsers gestuurd om ook mee te doen.

Op de onlinetop van woensdag komt de zogeheten E3F-coalitie samen. De afkorting staat voor Export Finance for Future. Naast gastland Nederland doen Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden mee. Een van de gespreksonderwerpen is in hoeverre uitzonderingen de komende jaren mogelijk moeten blijven. De verklaring die in Glasgow werd getekend, laat daar namelijk ruimte voor. Zo vallen projecten waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen, zodat het broeikasgas niet de lucht in gaat, buiten de afspraak.

Nederland heeft fossiele brandstofprojecten, zoals olie- en gaswinning, de afgelopen jaren nog op grote schaal geholpen met zogeheten exportkredietverzekeringen. Opgeteld staat nog voor bijna 5 miljard euro aan lopende verplichtingen uit. Die blijven buiten schot.