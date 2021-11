Knapen roept Nederlanders in Ethiopië met klem op land te verlaten

Het demissionaire kabinet roept Nederlanders in Ethiopië “met klem” op het land te verlaten. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) deed die oproep woensdag in de Tweede Kamer. Eerder riepen al landen als de VS, Frankrijk en Duitsland hun burgers op weg te gaan uit Ethiopië. In het land in de Hoorn van Afrika woedt al een jaar een oorlog. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) rukken op naar de hoofdstad.

De bezetting van de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Addis Abeba is inmiddels tot een kernstaf teruggebracht, zei Knapen. De rest van de medewerkers en hun familieleden zijn al terug in Nederland.

Ook reizen naar Addis Abeba worden door het ministerie ontraden. Voor het hele land geldt nu code rood. Knapen wil nog geen tickets betalen van Nederlanders die weg willen uit Ethiopië. Daar had de PVV om gevraagd.