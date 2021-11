Nieuw dagrecord: 23.789 positieve coronatests

Een recordaantal Nederlanders is in de afgelopen dag positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 23.789 meldingen van positieve tests.

Het oude record was vorige week donderdag gevestigd, met ongeveer 23.600 nieuwe gevallen in een dag tijd.

Het is de negende dag op rij met meer dan 20.000 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 156.921 gevallen. Ook dat is een record. Gemiddeld komt het neer op 22.417 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 55e dag op rij.

De stijging van het aantal positieve tests gaat wel iets langzamer. Het weektotaal over de afgelopen zeven dagen, de 156.921 positieve tests, ligt 32,4 procent hoger dan de week ervoor. Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds 9 oktober. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD’en tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Het RIVM kreeg afgelopen etmaal vijftig meldingen dat een coronapatiƫnt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 271 sterfgevallen, gemiddeld bijna 39 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 8 maart.