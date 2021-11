NS gaat lengte en richting van trein op perron tonen

De NS laat vanaf woensdag op borden op het perron zien in welke richting een arriverende trein weer vertrekt. Ook de lengte en samenstelling van de trein worden getoond. Het gaat om een proef, waarvoor de doorgaande tienminutentreinen zijn uitgekozen die op woensdag tussen Rotterdam en Arnhem rijden. Op het perronbord is tevens een afteller te zien, zodat reizigers kunnen zien hoeveel tijd ze nog hebben om in te stappen.

Volgens de NS is een dagelijkse vraag van reizigers waar een trein precies gaat stoppen en waar ze kunnen instappen. Als de proef slaagt is dat in het vervolg op het perron te zien.

De NS gaat ook herkenbare bestemmingen tonen op de perronborden. De tienminutentrein van Rotterdam naar Arnhem rijdt bijvoorbeeld via Schiphol Airport, maar voor veel reizigers is dat verwarrend. Zij verwachten niet dat een trein naar Arnhem via Schiphol rijdt, aldus de NS. Daarom komt Schiphol Airport in het vervolg prominent op het bord te staan. Ook op andere lijnen die via een andere stad lopen kan dat een oplossing zijn, denkt de NS, omdat reizigers dan beter kunnen zien welke trein ze moeten hebben.

De proef op de lijn Arnhem – Rotterdam duurt tot en met 8 december.