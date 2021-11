Piets weerbericht: plaatselijke gladheid en mist

Vandaag eerst landinwaarts kans op mist en dichte mist. Verder veel bewolking met vooral (later) vanmiddag in het noorden en het westen wat regen. De zon maakt in het zuiden nog kans. Overdag 6 graden in het zuiden van Limburg tot 9 of 10 graden in de kustgebieden. Een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Vanavond en de komende nacht in het noorden en gehele westen van ons land wat regen. Elders mistkansen met wat vorst aan de grond.