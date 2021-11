Tweedaags slotbetoog OM in aanloop naar strafeis zaak-Holleeder

Het Openbaar Ministerie begint woensdag in hoger beroep aan het uiteenzetten van zijn visie op het bewijs in het ‘moordproces’ tegen Willem Holleeder. Donderdag moet dit betoog uitmonden in een strafeis. Holleeder staat onder meer terecht voor het geven van vijf opdrachten tot liquidatie. De rechtbank legde hem in de zomer van 2019 een levenslange gevangenisstraf op.

Holleeder is veroordeeld voor het opdracht geven tot de moorden op Cor van Hout, Willem Endstra, Kees Houtman, John Mieremet en Thomas van der Bijl, in de periode 2003-2006. De rechtbank noemde hem in het vonnis een man die “gewetenloos over leven en dood beschikt”. Holleeder heeft alle beschuldigingen altijd ontkend en tekende hoger beroep aan. De rechtbank heeft er volgens hem “niets van begrepen”. In augustus 2019 begon het Amsterdamse gerechtshof aan de behandeling van de zaak in hoger beroep, in de extra beveiligde zaal van de rechtbank op Schiphol.

Sindsdien trok een lange stoet getuigen aan het hof voorbij. De strafzaak tegen Holleeder staat of valt met getuigenverklaringen – ander bewijs is er niet. De verhoren waren een aanvulling op wat de getuigen eerder al hadden laten optekenen, in het vooronderzoek en bij de rechtbank.

Holleeders zussen Astrid en Sonja hebben belastend tegen hem verklaard. Tijdens het proces bij de rechtbank leidde dit tot emotionele confrontaties. Bij het hof bleef dit beperkt. Holleeder ziet Astrid als de kwade genius achter de verklaringen. Hij verwijt zijn zussen dat zij “een ongekende mediacampagne” tegen hem hebben gevoerd, gesteund door de in juli doodgeschoten Peter R. de Vries. Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog sloot zich als getuige bij de zussen aan. De rechtbank bestempelde hun verklaringen als betrouwbaar.

Holleeder, die in 1983 samen met anderen biermagnaat Freddy Heineken en diens chauffeur ontvoerde, is sinds 2006 weer volop in het vizier van justitie. Toen werd hij opgepakt en berecht voor een reeks afpersingen. In de huidige zaak zit hij sinds december 2014 vast.