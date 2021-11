Voor het eerst blijft geen enkele gemeente coronavrij

In alle 352 gemeenten van Nederland is het coronavirus in de afgelopen dag vastgesteld. Geen enkele gemeente bleef coronavrij. Dat is voor het eerst sinds het begin van de epidemie begin vorig jaar. Woensdag is dag 637 van de coronacrisis.

Het aantal gemeenten zonder positieve tests is flink gedaald sinds het begin van de huidige golf, maar tot en met dinsdag was er steeds minstens één gemeente waar niemand besmet bleek. Vaak was dit Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland of Rozendaal. Dit zijn de kleinste gemeenten van Nederland.

In de afgelopen dag hadden Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland elk één positieve test onder hun inwoners. Rozendaal telde drie nieuwe gevallen, Oudewater vier en Terschelling en Zoeterwoude elk vijf.

Schiermonnikoog heeft het laagste totale aantal positieve tests. Sinds het begin van de epidemie zijn 52 eilanders positief getest. Schiermonnikoog was ook de laatste gemeente waar het virus opdook, het Waddeneiland bleef tot oktober vorig jaar coronavrij. Vlieland heeft 110 bevestigde gevallen, Rozendaal 163, Ameland 310 en Terschelling 481. Rozendaal en Vlieland zijn de enige gemeenten waar nog geen enkel sterfgeval door corona is geregistreerd.

Amsterdam heeft de meeste positieve tests van Nederland (137.392), Rotterdam de meeste sterfgevallen (1007).