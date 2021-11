Weer verplicht 1,5 meter afstand houden om coronavirus

Het is weer verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Het kabinet heeft de maatregel die eind september verdween, opnieuw ingevoerd vanwege het nog altijd oplopende aantal coronabesmettingen. Dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 153.957 positieve coronatests in zeven dagen tijd. Een week eerder kwamen er nog ruim 110.000 besmettingen aan het licht.

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Ook op plaatsen als de bioscoop of het restaurant waar het coronatoegangsbewijs moet worden getoond, is afstand houden niet verplicht. Voor het hoger en het middelbaar beroepsonderwijs geldt de maatregel niet, net als voor sporten en andere hobby’s waarbij afstand houden niet gaat. Bij contactberoepen als de kapper, fysiotherapeut en bij autorijles geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden en een mondmasker worden gedragen.

De meeste bewindslieden die betrokken zijn bij het coronadossier komen woensdag weer bijeen. Mogelijk wordt daar besproken of de voor 3 december geplande coronapersconferentie wordt vervroegd. Om te voorkomen dat komende week nog meer strikte maatregelen worden genomen, riep demissionair premier Mark Rutte maandag iedereen nogmaals op de basismaatregelen zoals thuisblijven en testen bij klachten, ruimtes goed ventileren en regelmatig handen wassen beter na te leven.