BMX’er, acteur en dichter lunchen met koning en koningin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben donderdagmiddag 26 genodigden ontvangen tijdens een zogeheten uitblinkerslunch. Het koningspaar ontving in Paleis Noordeinde Nederlanders die zich door een bijzondere prestatie wisten te onderscheiden, waaronder BMX’er Niek Kimman, acteur Fedja van Huêt en dichter Alfred Schaffer.

Van Huêt was aanwezig vanwege zijn Gouden Kalf voor Beste Acteur in De Veroordeling, en ook wereld- en olympisch kampioen BMX Niek Kimman, Stripschapsprijs-winnaar Henk van der Spoel en Spinozapremie-winnaar Jan van Hest schoven aan. Daarnaast zaten Alfred Schaffer, de winnaar van de P.C Hooftprijs voor beste dichter en Stef Biemans, die dit jaar de Zilveren Nipkowschijf voor beste programmamaker won, aan tafel in Den Haag. Goochelaar Hans Kazàn, die eerder per ongeluk al verklapte uitgenodigd te zijn, was aanwezig omdat hij dit jaar de Fred Kaps Award won, een belangrijke prijs voor illusionisten.

Willem-Alexander en Máxima willen door het aanbieden van een uitblinkerslunch hun waardering uitspreken voor de mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd.