Coronaprik heeft meeste effect voor kind met aandoening, zegt CBG

Voor jonge kinderen met onderliggende aandoeningen zou coronavaccinatie het grootste effect hebben, zegt voorzitter Ton de Boer van medicijnautoriteit CBG. Hij wijst erop dat kinderen die bijvoorbeeld lijden aan kanker, diabetes of een hartaandoening meer risico lopen om ernstig ziek te worden als ze besmet raken met het coronavirus.

De Boer laat zich niet uit over de vraag of Nederland er wel of niet voor moet kiezen om ook kinderen tussen de 5 en 12 jaar te vaccineren tegen het virus. “Over de inzet beslist de minister, op advies van de Gezondheidsraad”, aldus De Boer. De mogelijkheid om kinderen vanaf 5 jaar te vaccineren is donderdag een stap dichterbij gekomen, door het positieve oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De Europese instantie is overtuigd van de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.

Het algemene oordeel van EMA, waar het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen ook in zit, is dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan de risico’s op bijwerkingen. De Boer benadrukt dat in de beoordeling puur is gekeken naar de uitkomsten van het onderzoek naar het vaccin. Ethische vragen, bijvoorbeeld of kinderen die zelf weinig risico lopen van het virus gevaccineerd moeten worden om het virus in te dammen, komen in het advies van EMA niet aan bod. Dat is het domein van Gezondheidsraad, die nog werkt aan een advies aan het kabinet. De CBG-voorzitter noemt het wel belangrijk om te bedenken wat het nut is van het vaccineren van kinderen.

De meeste kinderen die besmet raken met het coronavirus, krijgen alleen milde klachten, herhaalt de medicijnautoriteit nog eens. “In zeldzame gevallen kunnen kinderen wel ernstige Covid-19 krijgen.”

In het onderzoek kwamen vooral relatief onschuldige bijwerkingen naar voren, zoals pijn rond de prikplek, hoofdpijn en vermoeidheid. Ernstiger bijwerkingen die in zeldzame gevallen worden gezien bij jongeren en volwassenen, zoals een ontsteking van de hartspier, kwamen niet voor. “Maar je kunt niet uitsluiten dat die kunnen optreden”, zegt De Boer. Overigens gaan dit soort ontstekingen meestal vanzelf weer over en herstellen de meeste patiĆ«nten goed.