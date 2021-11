De Jonge: afschalen acute zorg onvermijdelijk

Het is onvermijdelijk dat de acute planbare zorg, die eigenlijk binnen zes weken moet plaatsvinden, de komende tijd moet worden afgeschaald. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag na overleg over de coronabestrijding.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg vroeg De Jonge woensdag om de zogenoemde fase 2D af te kondigen, waarbij kritieke zorg zoals chemotherapie of niertransplantaties moeten worden afgeschaald. De Jonge hoopt “voor het einde van de dag” een besluit te nemen over het verzoek. Toezichthouders kijken momenteel of andere vormen van zorg al genoeg zijn afgeschaald, om tot fase 2D over te gaan, aldus de bewindsman.

De Jonge benadrukt dat het land eerder dit jaar, van januari tot mei, ook in fase 2D zat. “We wilden daar zo lang mogelijk uit blijven, maar het is onvermijdelijk dat die fase gaat intreden. Het betekent wel dat hele goede afspraken nodig zijn over het afschalen van andere zorg. Het kan niet dat er in de ene regio nog heupoperaties worden uitgevoerd, terwijl elders chemokuren eruit gaan.”

Alle hulp is nodig om de zorg overeind te houden, aldus De Jonge, ook van priv├ęklinieken. “Ook tegen hen zeg ik, schaal die zorg af die de rest van de ziekenhuizen al aan het afschalen is. Zorg dat je mensen ter beschikking stelt om te helpen in de ziekenhuizen.”