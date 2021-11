Douane vindt 530 kilo cocaïne in lading rum in zeecontainer

In een zeecontainer heeft de douane donderdag 530 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in sporttassen die waren verstopt in een lading rum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de container afkomstig is uit Guyana. Deze was via de Dominicaanse Republiek naar Rotterdam verscheept en bestemd voor een bedrijf in Schiedam. Het OM stelt dat dat bedrijf niets met de smokkel te maken lijkt te hebben.

Waar de zeecontainer precies was toen de douane de vondst deed, is niet bekendgemaakt.

Het HARC-team doet onderzoek in deze zaak. Daarin werkt de douane samen met de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. De drugs zijn vernietigd.