Kinderombudsman tegen 2G-coronapas voor jongeren

De Kinderombudsman roept het kabinet op om jongeren te ontzien bij het wetsvoorstel voor de invoering van een zogeheten 2G-coronatoegangsbewijs. Met zo’n bewijs mogen alleen genezen of gevaccineerde mensen naar binnen bij bijvoorbeeld evenementen en restaurants.

Ook wil de organisatie niet dat er een coronapas op basis van 3G komt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij krijgen mensen een QR-code als zij zijn gevaccineerd, zijn genezen of negatief zijn getest.

“Beide maatregelen hebben verregaande gevolgen voor het dagelijks leven van jongeren en zetten daarmee hun ontwikkeling, rechten en in het bijzonder het recht op onderwijs onder druk”, schrijft Kinderombudsman Margrite Kalverboer in een brief aan het kabinet.

Zij zegt zich het meeste zorgen te maken over het recht op onderwijs. “Dat is een essentiĆ«le voorziening waar alle jongeren toegang toe moeten hebben. Als de coronapas wordt ingevoerd in het mbo, wordt het onderwijs voor niet-gevaccineerde studenten minder toegankelijk.”

De Kinderombudsman wil ook niet dat scholen worden gesloten bij een eventuele strenge lockdown. “Dat is in het belang van kinderen. Onderwijs en de sociale structuur die onderwijs aan het leven van kinderen geeft is essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen”, aldus de organisatie. De schade aan deze ontwikkeling door een schoolsluiting is volgens de Kinderombudsman erg groot.

Dat geldt vooral voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. “Zij hebben al een leerachterstand en deze wordt met een nieuwe schoolsluiting verder vergroot. Ook de sociaal-emotionele en mentale schade is voor kinderen groot, niet alleen voor kwetsbare kinderen maar voor alle kinderen.”