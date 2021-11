Nederlanders kunnen met Franse vluchten weg uit Ethiopië

Nederlanders in Ethiopië kunnen volgende week gebruikmaken van door de Franse overheid geregelde chartervluchten om het land te verlaten. Volgens de ambassade in Addis Abeba zijn er nu nog commerciële vluchten beschikbaar in Ethiopië, maar is de situatie in het land zo onvoorspelbaar dat niet te zeggen is hoelang dat zo blijft.

Het demissionaire kabinet riep landgenoten in het Oost-Afrikaanse land eerder deze week “met klem” op te vertrekken. Eerder deden landen als de VS, Frankrijk en Duitsland datzelfde. In Ethiopië woedt al een jaar een oorlog. De rebellen van het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) rukken op naar de hoofdstad. Voor het hele land geldt nu code rood.

De Franse chartervluchten zijn in eerste instantie bedoeld voor 65-plussers en alleenstaande ouders, maar “anderen mogen ook inschrijven”, aldus de ambassade. Wel is een geldige verblijfsvergunning voor Ethiopië nodig en ook een visum voor de Schengenzone.

Volgens de ambassade verlaten veel mensen Ethiopië nu en gaat het daardoor moeilijker worden om een vlucht naar het buitenland te boeken. “Wacht daarom niet met het boeken, er zijn nu nog commerciële vluchten.” Nederland heeft vooralsnog geen toestellen naar het land in de Hoorn van Afrika gestuurd om landgenoten op te halen.