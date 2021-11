Prinses Beatrix aangekomen op Curaçao

Prinses Beatrix is donderdag aangekomen op Curaçao International Airport. Op het vliegveld vlak buiten Willemstad werd ze opgewacht door gouverneur Lucille George-Wout en minister-president Gilmar Pisas. “Het is zo fijn om hier weer te zijn”, zei Beatrix bij aankomst.

Rond 16.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd), landde het vliegtuig waar Beatrix mee reisde vanaf Schiphol. De prinses is van donderdagmiddag tot en met zondag op het eiland. Haar agenda is die drie dagen behoorlijk vol. Het bezoek staat vooral in het teken van natuurbehoud en de effecten van de coronapandemie. Ze volgt onder meer een natuurles aan schoolkinderen, ze helpt bij het uitzetten van een flamingo die hersteld is na verblijf in een dierenkliniek en ze krijgt uitleg over het kweken van koraallarven.