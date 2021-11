Vakbond: geef GGD-medewerkers een vast contract

GGD-medewerkers van test- en vaccinatielocaties moeten een vaste aanstelling krijgen aan het eind van hun maximale aantal tijdelijke contracten, meent de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De vertegenwoordiger van meerdere vakbonden – waaronder zorgvakbonden – reageert daarmee op het nieuws dat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de bel trekt over ervaren medewerkers die na drie tijdelijke contracten moeten worden ontslagen.

Medewerkers met een tijdelijk contract moeten na twee keer verlenging van dat contract vast in dienst worden genomen, of worden ontslagen. Volgens de GGD kunnen medewerkers alleen een vaste aanstelling krijgen als het kabinet extra financiering kan garanderen. Anders is het lastig om mensen vast aan te nemen, omdat niet zeker is of daar ook geld voor beschikbaar blijft. Hoeveel GGD-medewerkers momenteel op het punt staan om ontslagen te worden om deze reden, is onduidelijk.

Maar volgens voorzitter van de VCP Nic van Holstein kan de GGD gewoon vaste contracten uitdelen. De pandemie duurt immers al bijna twee jaar en is ook nog niet zomaar verdwenen. “Het gaat voorlopig gewoon om structureel werk”, aldus Van Holstein. “En ook wanneer het testen en prikken op een later moment alsnog wegvalt, loopt ontslag via de gebruikelijke UWV-route.”

Dat wil volgens hem zeggen dat de GGD werknemers met een vast contract alsnog kan ontslaan als de behoefte aan test- en prikpersoneel sterk afneemt. “Als je aanvoert dat die bedrijfsonderdelen stoppen en je kunt de mensen niet elders in je bedrijf kwijt, dan is dat een rechtmatige reden voor ontslag. Het is een mythe dat werknemers direct met gouden ketens vastzitten bij een vast contract.”

Bovendien, meent hij: “als je telkens nieuwe mensen moet aannemen, waar haal je die dan op een gegeven moment nog vandaan? Het is kapitaalvernietiging. Dus geef ze gewoon een contract.”

Met de boostercampagne van vaccins in het vooruitzicht én de enorme toeloop van mensen die zich laten testen, zijn er de komende tijd veel medewerkers bij de GGD’en nodig. Van Holstein ziet dan ook een rol voor het ministerie van Volksgezondheid. “Het is nu van het grootste belang dat de GGD deze mensen in dienst houdt, zodat we snel kunnen testen en prikken en de pandemie zo effectief mogelijk kunnen bestrijden. Daar moet het ministerie, als opdrachtgever, ook op begroten. En calculeer dan ook zo’n ontslagperiode in. Dat allemaal hoort bij goed werkgeverschap.”

Het ministerie liet woensdag weten dat er deze week overleg is geweest met de GGD’en. Wat daar uit is gekomen, is nog niet duidelijk.