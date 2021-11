“We mogen het leven veel meer als één geheel zien. Je hebt maar één pot met energie te verdelen”

Gaandeweg haar studie realiseerde Noortje de Lange zich het belang van mensen voor organisaties en hoe krachtig het is als deze mensen goed voor zichzelf zorgen en lekker in hun vel zitten. “Dat kan een organisatie versterken.” Er zijn veel vitaliteitsprogramma’s, maar die richten zich volgens haar te weinig op het individu. Met Onewave biedt ze samen met Lieke Wolfraad programma’s aan, waardoor medewerkers leren om hun energie op een duurzame manier te gebruiken.

Vitaliteit staat steeds vaker op de agenda van organisaties, met name in deze tijd. Het belang van zelfzorg is bekend, maar vaak blijven we hangen bij voldoende bewegen, voeding en slaap. Dat is allemaal belangrijk, maar volgens Onewave is er meer. “Vitaliteit is een complex thema. Het gaat ook om mentaal welbevinden. En ik mis de individuele toepasbaarheid. Wat werkt voor jou? Dat is zo wisselend per persoon.” Noortje heeft drie jonge kinderen en een eigen bedrijf en worstelt zelf soms ook met hoe ze in balans kan blijven. Het werk wat ze nu doet, doet ze dus ook vanuit eigen interesse. “Hoe zorg je ervoor dat je voldoende energie hebt voor alles wat je te doen hebt in een dag?”

De combinatie spanning en ontspanning is belangrijk

In 2018 heeft Lieke Wolfraad Onewave opgericht en na acht maanden kwam Noortje erbij. De twee vrouwen kennen elkaar sinds hun studietijd in Groningen. Wat doet Onewave precies? “We hebben programma’s ontwikkeld voor organisaties waarmee we medewerkers leren hoe ze hun energie kunnen managen. Stress is niet zo erg. We zijn gemaakt om stress aan te kunnen en in bepaalde mate is stress gezond om te presteren en jezelf te ontwikkelen. Voorwaarde is wel dat je stress afwisselt met oplaadmomenten. De combinatie spanning en ontspanning is belangrijk. Dat is voor veel mensen een uitdaging. Want hoe laad je op?”

Onewave werkt met een individuele energiemeting. “Medewerkers dragen vier dagen en nachten een wearable op hun lichaam, die hun hartslag variatie meet. Hierdoor meet je of je lichaam aan staat of uit. Medewerkers houden daarnaast een logboek bij, waardoor ze inzicht krijgen in wat ze doen en wat voor effect dat heeft op hun lichaam. Hoe is jouw balans tussen spanning en opladen?” Naar aanleiding van een rapport en persoonlijke feedback krijgen medewerkers inzicht in hun keuzes, ook in de avonden en in het weekend. “We mogen het leven veel meer als één geheel zien. Je hebt maar één pot met energie te verdelen.”

Noortje ziet veel mensen worstelen. “Mensen willen wel iets doen en veranderen, maar weten niet wat ze nodig hebben. En ik zie ook het effect van de lockdowns. We onderschatten de emotionele kant van energie, en wat het met iemand doet als daar een lek zit. Het gaat hierbij om je verbonden en gewaardeerd voelen. Een gebrek hieraan gaat ten koste van je welzijn.”

Hoe gaat het met jouw energiemanagement?

“Toen ik net was begonnen met dit werk, dacht ik: ok, ik bén Onewave, dus ik moet altijd het goede voorbeeld zijn. Dat is onrealistisch, zeker met drie kleine kinderen. Het gaat er niet om dat je altijd het hoogste energieniveau hebt, maar om bewustwording. Weten wat je nodig hebt en daarnaar handelen. Wat mij het meeste helpt, is de natuur ingaan. Als ik uit balans ben, voel ik snel rust in mijn hoofd als ik buiten ben. Het managen van je energie is soms een uitdaging en dat is oké. Daar begint de verandering. Ik geloof echt dat iedereen er beter van wordt als je duurzaam met je energie omgaat.”

Welk vak zou je willen geven op school, dat je zelf gemist hebt?

“Dan zou ik filosofie willen geven. Dat werd wel gegeven op school, maar niet voldoende. Ik vind het heel boeiend om vanuit verschillende perspectieven naar de wereld en uiteenlopende vraagstukken te kijken. Voor mij is er niet één waarheid in hoe je naar dingen kan kijken. Mijn les zou gaan over hoe leerlingen naar zichzelf kijken en wat de rol van sociale media is. Dat grijpt me best wel aan bij jonge kinderen.”

Wat voor adviezen vragen mensen aan jou?

“Over hoe je op een goede manier met je energie omgaat. Onlangs vroeg iemand die al een tijdje slecht slaapt en gestrest wakker wordt, mij om advies. Ook privé krijg ik hier vragen over, maar ook levensvraagstukken over relaties en kinderen.”

Wie inspireert jou?

“Toen ik in Amsterdam woonde, had ik een buurvrouw Irene die in de negentig was. Zij is een bijzonder mens, heel warm en wijs. Als ik haar tegenkwam op straat, kletste we meestal kort en wat ze dan zei, daar kon ik altijd weer verder mee. Ze straalt een soort van liefde uit, heel tevreden. Ondanks haar leeftijd zo vitaal en vol in het leven. Toen ik net mijn eerste kind had gekregen en ik weer begonnen was met werk, zei ze tegen mij: de mooiste reis die je als mens maakt is de reis terug naar jezelf. Diep van binnen weet je wie je bent en wat je wilt. Aan die woorden denk ik nog vaak terug.” Leeft ze nog? “Ja, ze leeft nog.”

Wat voor reflectie heeft de volgende generatie van ons nodig?

“Wat meer mildheid naar jezelf en daarmee dus ook naar anderen. Dan kan je veel echter connectie maken, want dan ben je minder bezig met wie je moet zijn, maar ben je meer jezelf. En dan kan je best ambitieus zijn, maar je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Dit geldt ook voor hoe je omgaat met je energie: jij bent de enige die daar de regie op kan pakken. Het gaat over jou, zonder dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Het helpt je ook in de verbinding met anderen.”

Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt?

“Dan denk ik aan de volgende quote: If you fall, you fall; the new you will catch you. Vertrouw in jezelf. Je kan het en het zit in je, als je valt dan val je maar je ontwikkelt je ook. Het vallen brengt je iets, waardoor je weer een andere versie van jezelf bent, die je verder helpt. Ik denk hieraan als ik iets spannends moet doen of als ik ergens tegenop zie.”

Wat betekent God voor jou?

“Dan komt de natuur bij me op. God betekent voor mij verbondenheid. Ja, verbondenheid vooral en het komen en gaan van dingen. Het leven en de dood, dat zit allemaal in de natuur, die zichzelf constant ontwikkelt. Het kan niet alleen maar bloeien, er zitten ook stukken van verlies in. Dat is oké, dat is goed.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal, wat zou je eten, met wie en waar gaat het over die avond?

“Ik denk dat ik dan naar Groningen zou gaan, daar ben ik opgegroeid. Mijn ouders wonen daar op een boerderij. Ik zou willen eten met mijn huidige gezin en met mijn ouders en beste vrienden. Ik ga nog regelmatig naar mijn ouderlijk huis en die avonden zijn altijd heel fijn met mooie gesprekken. Mijn vader maakt zijn borrelhappen met zalm.” En wat wil je verder nog eten? “Pasta Vongole die Sjoerd mijn vriend het allerlekkerste maakt. Ik zou iedereen willen bedanken voor de rol die ze in mijn leven hebben gehad en wat ze voor me betekend hebben. Mag het ook een ontbijt zijn? Dan zou ik pannenkoeken willen eten. Dat doen we elke zaterdagochtend met het gezin. Heerlijk moment. Er liggen meer pannenkoeken op de grond dan op tafel, maar ik houd wel van die chaos.”

Wat waardeer je aan jezelf?

Mijn sterke intuïtie waar ik steeds meer op durf te varen. Ik weet vaak diep van binnen wat ik wil. Daar ben ik blij mee. En ik waardeer mijn sensitiviteit. Vroeger vond ik dat nog weleens vermoeiend. Ik pikte veel van mensen op en dat vond ik ingewikkeld. Ik kan er nu beter mee omgaan en ik zet het in om anderen te helpen.”

Wie mag er een keer in deze rubriek?

“Een vriend van mij, Cas, die is bezig met het verhuren van elektrische laadpalen. Dat gaat ook over duurzame energie, maar dan anders. Dat vind ik gaaf hoe die daarmee bezig is. Hij is iemand die goed zou passen in deze rubriek.”