Westnijlvirus lijkt uit ons land verdwenen

Een paar jaar geleden was er in ons land rumoer over het westnijlvirus, maar er is al in geen twee jaar een besmetting waargenomen onder bloeddonoren. Sanquin Bloedvoorziening gaat nu zeer waarschijnlijk per 1 december stoppen met het extra in de smiezen houden van dit virus.

Twee jaar geleden werden in Utrecht en omstreken enkele besmettingen met het westnijlvirus aangetroffen, veroorzaakt door lokale muggenbeten. Het kwam niet helemaal onverwacht; al jaren kwam het virus meer richting noorden. Het is een virus dat zich via muggen en vogels verspreidt. Bij nog geen 1 procent van de mensen die worden besmet kan een infectie leiden tot ernstige aandoeningen aan hersenen en zenuwstelsel. Het kan ook doorgegeven worden door bloeddonoren, die zelf niets in de gaten hebben.

Maar Sanquin Research testte in 2020 en 2021 ruim 75.000 donaties uit Nederlandse risicogebieden en zag geen besmetting meer. Eén keer slechts leek het toch te hebben toegeslagen, maar dat bleek uiteindelijk een misverstand. Het bleek een infectie met het usutuvirus, dat niet schadelijk is voor mensen.

Als het westnijlvirus op een later moment opnieuw bij mensen opduikt, dan kan Sanquin het testprotocol snel weer in gebruik nemen. Het is ook verder niet allemaal voor niets geweest. “De ervaring met virusuitbraken en het installeren van de nieuwe testapparatuur helpt ons voor te bereiden op toekomstige virussen”, aldus Sanquin.