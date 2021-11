Advies kabinet: doe eerst zelftest bij bezoek thuis

Wie bij iemand op bezoek gaat of zelf bezoek ontvangt, wordt aangeraden eerst een zelftest te doen. Daarmee wil het kabinet besmettingen thuis voorkomen. Ook waarschuwt het kabinet extra voorzichtig te zijn bij contact met mensen ouder dan 70 jaar of jonger dan 12.

De meeste mensen raken thuis besmet met corona, bijvoorbeeld door een besmette huisgenoot of bezoeker. Ook op feesten thuis raken veel mensen besmet. Begin november meldde het RIVM dat een op de vijf van de besmette personen een feestje had in de week voor de coronatest.