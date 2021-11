Alle elf in Praag aangehouden Nederlanders weer vrij

De elf Nederlanders die in de Tsjechische hoofdstad Praag de afgelopen dagen rond de Europese voetbalwedstrijd van Feyenoord werden aangehouden zijn vrijdag weer vrijgelaten. Zij konden gaan na het betalen van een geldboete, meldt de politie.

Negen Nederlanders werden aangehouden voor het afsteken van vuurwerk, één voor openlijke geweldpleging en één wegens het niet opvolgen van een bevel.

Sinds woensdag waren ruim 3000 Feyenoordsupporters in Praag. De politie was in de stad en rond het stadion zeer zichtbaar aanwezig met honderden mensen en veel materieel. Supporters werden met een geluidswagen voortdurend gewaarschuwd om geen vuurwerk af te steken. Het plein in het centrum van Praag waar zij samenschoolden wordt ook veel bezocht door toeristen.

De meeste aanhoudingen waren donderdagmiddag in het centrum van Praag toen de Feyenoordsupporters een mars naar het stadion wilden houden. Toen enkele deelnemers aan de optocht rookbommen afstaken werd de menigte van zo’n 2000 mensen door de ME naar een metrostation geleid. Daarvandaan werden de supporters naar het stadion vervoerd. Na de wedstrijd bleef het rustig in de stad, de politie was tot vrijdagochtend vroeg aanwezig in het centrum van de stad.

Het aantal aanhoudingen is aanzienlijk lager dan dat in Berlijn drie weken geleden. Daar bevonden zich vele vele tientallen Nederlanders onder de meer dan 300 opgepakte mensen rond de wedstrijd van Feyenoord tegen 1. Union Berlin. Naar Berlijn waren ruim 5000 supporters gereisd.

Feyenoord plaatste zich door een 2-2-gelijkspel tegen Slavia Praag voor de achtste finales van de Conference League.