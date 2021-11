Bijna 2600 coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen momenteel 2598 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. De afgelopen dag steeg het totale aantal opgenomen patiënten met 53, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdeling liggen nu 2070 coronapatiënten. De laatste keer dat de klinieken zo veel mensen onder hun hoede hadden, was op 6 januari. Ten opzichte van donderdag liggen er 55 coronapatiënten meer.

De bezetting op de intensive cares daalde juist iets. Het aantal coronapatiënten daar daalde met twee naar 528.

De instroom in de ziekenhuizen blijft wel stijgen. In de afgelopen dag waren de coronaklachten van 384 mensen zo erg dat ze moesten worden opgenomen. In de afgelopen week zijn gemiddeld 340 mensen per dag opgenomen. Dat is het hoogste niveau sinds 31 december. Het gemiddelde stijgt voor de 45e achtereenvolgende dag.

Intensive cares zijn druk bezig hun capaciteit te vergroten, zodat ze voorbereid zijn op alle patiënten die in de komende weken nog moeten worden opgenomen. De ic’s hebben momenteel 1080 bedden staan, het hoogste aantal sinds 15 juni. Daarvan zijn 933 momenteel bezet, door mensen met corona of met andere klachten. Het betekent dat de ic’s nog 147 bedden over hebben voor noodgevallen, wat neerkomt op ongeveer twee vrije ic-bedden per ziekenhuis.

De ic’s moeten eigenlijk 188 bedden beschikbaar hebben. Het is de 29e keer in de afgelopen 31 dagen dat ic’s te weinig bedden achter de hand hebben.

Coronapatiënten worden soms verplaatst naar een andere regio om de druk op de ziekenhuizen gelijk te verdelen. Op donderdag zijn twintig mensen naar een ziekenhuis elders gebracht. Dat is het hoogste aantal sinds 4 mei. Van die twintig ging één persoon naar Duitsland. Daar zijn in de afgelopen dagen vijf Nederlandse coronapatiënten naartoe gebracht.